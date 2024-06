Mercato - OM : Les supporters veulent faire capoter un énorme deal !

La rédaction

Alors que l’OM a officiellement trouvé son nouvel entraîneur, puisque Roberto De Zerbi va bel et bien s’asseoir sur le banc de touche phocéen, les pensionnaires du Vélodrome devront aussi proposer au coach italien l’effectif le plus compétitif possible. Pour renforcer la nouvelle équipe du désormais ancien entraîneur de Brighton, les Olympiens auraient coché le nom de Mason Greenwood. Mais certains supporters du club sudiste semblent réticents à l'idée de voir l’Anglais rejoindre leur club.

L’OM peut s’estimer heureux. Alors que la recherche du remplaçant de Jean-Louis Gasset semblait proche de virer au fiasco, le club marseillais a officialisé l'arrivée Roberto De Zerbi en début de semaine. Après une saison plus que décevante, les Olympiens risquent bien d'effectuer un sacré lifting à l'équipe de l’entraîneur de 45 ans. Pour renforcer le front de l’attaque, les dirigeants phocéens penseraient à Mason Greenwood. Mais la possible arrivée de l’attaquant de Manchester United n’est pas du goût de tous les supporters.

L’OM discuterait pour Greenwood

The Athletic annonce cette semaine que l’OM discuterait avec Manchester United au sujet de Mason Greenwood. Le média britannique explique que celui qui a passé la saison sous les couleurs de Getafe était emballé à l’idée de rejoindre la Canebière. De son côté, Foot Mercato précise que les Red Devils demanderaient un sacré montant pour le joueur de 22 ans : 40M€.

La rumeur Greenwood fait polémique à Marseille

Alors que la rumeur Greenwood à l’OM a pris de l’ampleur cette semaine, les supporters marseillais n’ont pas tardé à réagir. Le hashtag #Greenwoodnotwelcome est rapidement apparu, relayé par de nombreux fans phocéens. Pour rappel, le natif de Bradford avait été accusé de violences conjugales, avant que le dossier ne soit abandonné.