«Tout est ok» : Signature imminente à l’OM !

L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur ! Lundi soir, le club a annoncé sur son site internet qu’un accord de principe avait été trouvé avec Roberto De Zerbi, technicien coté sur le marché en poste jusqu’à maintenant à Brighton. Malgré son arrivée dans la cité phocéenne mercredi, l’Italien n’aurait pas encore signé son contrat, mais ça ne saurait tarder…

Après une saison cauchemardesque marquée notamment par la succession d’entraîneurs sur le banc de touche, l’OM compte sur Roberto De Zerbi pour apporter de la stabilité. Un accord de principe a été trouvé avec l'homme de 45 ans passé par Sassuolo, le Shakhtar Donetsk et Brighton, proche d’officiellement s’engager pour les trois prochaines saisons. Si l’issue ne fait désormais plus aucun doute, le bail du nouveau technicien phocéen n’a pas encore été signé.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

« La signature est pour très bientôt »

Selon La Provence , Roberto De Zerbi n’a pas, encore, apposé sa signature sur son contrat avec l’OM. « La signature est pour très bientôt, tout est ok », précise néanmoins une source proche du dossier. Après ses échecs avec Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, Pablo Longoria touche au but et s’apprête à frapper un grand coup avec un entraîneur renommé et courtisé sur le marché.

De Zerbi déjà au travail

Présent à Marseille depuis mercredi avec son staff, Roberto De Zerbi se prépare pour son nouveau défi, avec notamment des réunions de travail planifiées avec l’état-major phocéen. Le mercato de l’OM est notamment à l’ordre du jour alors que les dossiers commencent à s’accumuler sur le bureau de Pablo Longoria.