L'OM met le feu sur le mercato, quel transfert est le plus attendu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Roberto De Zerbi arrive sur le banc de l'OM, Pablo Longoria prépare un mercato d'envergure afin de satisfaire son nouvel entraîneur. Ainsi, c'est déjà le feu du côté du marché olympien puisque plusieurs joueurs sont annoncés proche de rejoindre le club de la cité phocéenne. Mais quel transfert attendez-vous le plus ?

Après une saison décevante bouclée sans qualification européenne, l'OM sera forcément attendu au tournant lors du prochain exercice. Conscient de la situation, Pablo Longoria a déjà réussi à redonner le sourire aux supporters marseillais en réalisant la prouesse d'obtenir la signature de Roberto De Zerbi, qui était pourtant convoité par les plus grands clubs européens. Le premier gros coup de l'été est donc réglé à l'OM qui s'actif désormais dans tous les sens pour renforcer son effectif.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L'OM dynamite le mercato !

En effet, l'OM est sur tous les fronts. Le premier transfert devrait être celui de Lilian Brassier. Fabrizio Romano assure que tout est bouclé et que le club phocéen est tombé d'accord avec Brest sur l'idée d'un prêt avec option d'achat pour un total de 11M€. Mais bien évidement, Pablo Longoria ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme révélé par le10sport.com, l'OM fait ainsi le forcing pour boucler le transfert de Bachir Belloumi. Ismaël Koné devrait également signer à Marseille où d'autres pistes circulent à l'image d'Illan Meslier (Leeds), Mason Greenwood (Manchester United), Brice Samba (RC Lens) ou encore Georges Mikautadze (FC Metz).

Plusieurs ventes vont rapporter gros

Et si l'OM peut se permettre d'être aussi ambitieux sur le mercato, c'est notamment grâce à ses ventes. En effet, Pablo Longoria a déjà réussi à finaliser le transfert définitif de Vitinha au Genoa pour 20M€. Celle d'Iliman Ndiaye à Everton, contre un chèque de 18,5M€, est également en excellente voie. Pau Lopez, Samuel Gigot, Jonathan Clauss voire Chancel Mbemba et Jordan Veretout pourraient également partir. De quoi renflouer les caisses marseillaises.



Selon vous, quel transfert de l'OM est le plus attendu ?