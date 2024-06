Mercato - OM : De Zerbi lâché par un titulaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi peut d'ores et déjà s'attendre à un mercato estival assez agité au sein du club phocéen. Et le gardien espagnol Pau Lopez, titulaire indiscutable dans les cages depuis maintenant deux ans, pourrait notamment s'en aller en direction de l'Italie ou de son pays d'origine cet été.

C'est officiel depuis le début de semaine, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien espagnol est d'ailleurs arrivé dans la cité phocéenne mercredi afin de prendre ses quartiers, et les choses sérieuses vont donc enfin pouvoir débuter pour lui, et notamment le recrutement estival. De nombreux mouvements sont attendus à l'OM dans les semaines à venir, et selon la presse italienne, un titulaire indiscutable de l'effectif pourrait rapidement changer d'air.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Pau Lopez a la cote

Le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato, annonce que le club de Côme, promu en Serie A pour cette saison, serait intéressé par le profil de Pau Lopez. Le gardien espagnol de 29 ans a encore deux années de contrat avec l'OM, et il intéresserait fortement Cesc Fabregas, l'entraîneur de Côme. À noter que plusieurs écuries espagnoles seraient également attirées par un recrutement de Pau Lopez, qui n'a d'ailleurs exclu aucune option pour son avenir.

« Il faut être honnête et assumer »