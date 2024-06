Mercato - OM : La presse italienne annonce un départ surprise !

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui a trouvé un accord de principe pour prendre les rênes de l’équipe, personne ne semble être à l’abri à l’Olympique de Marseille. Plusieurs changements en profondeurs sont en effet annoncés et certains cadres de l’équipe pourraient en faire les frais en ce mercato estival.

De plus en plus de doutes entouraient l’arrivée de Roberto De Zerbi, mais l’OM a finalement décidé de clarifier les choses via un communiqué pour annoncer un accord de principe. C’est donc bien l’Italien qui prendra les rênes de l’équipe et il semble d’ores et déjà s’être mis au travail avec Pablo Longoria, pour en dessiner un tout nouveau visage.

Le nouvel OM de Roberto De Zerbi

Un transfert est déjà annoncé depuis quelques jours, puisque l’OM pourrait accueillir Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois. Très apprécié par De Zerbi, le défenseur central pourrait bien former la nouvelle paire de titulaires avec Leonardo Balerdi, qui est annoncé sur le départ mais qui semble également avoir une place de choix dans le nouveau projet marseillais.

Pau Lopez vers Como ?