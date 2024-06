OM : Le PSG peut dégoûter De Zerbi !

Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille pourraient se croiser lors du prochain mercato et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi. Le nouveau coach marseillais a plusieurs noms en tête pour renforcer son effectif, mais pour le moment à part Lilian Brassier aucune ne semble en bonne voie… et la situation pourrait empirer.

Le casting est lancé. Avec l’officialisation d’un accord avec Roberto De Zerbi, l’OM peut se lancer librement dans son mercato estival. Et une première recrue devrait bientôt arriver avec Lilian Brassier, défenseur central du Stade Brestois qui aurait été séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de l’Italien.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ismaël Koné, de la Championship à l’OM ?

Le joueur de 24 ans ne devrait être que la première recrue de l’été, avec l’OM qui travaillerait déjà sur d’autres pistes et c’est le cas en Angleterre, une zone que l’ancien coach de Brighton connaît bien. Ainsi, plusieurs sources évoquent un intérêt prononcé pour Ismaël Koné, milieu central de 22 ans qui est actuellement sous contrat avec Watford et qui est évalué à 11M€ par le site spécialisé Transfermarkt .

La Roma effrayée par le PSG