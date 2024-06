En feu sur le mercato, l’OM réussit un miracle à 50M€ !

La rédaction

Alors que l’OM a enfin officialisé la nomination de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria va pouvoir avancer concrètement pour renforcer son effectif. Et afin de contenter son nouvel entraîneur, le club phocéen met tout en œuvre pour disposer d’un budget important en réalisant de très belles ventes qui rapportent gros à l’OM, ce qui n’a pourtant jamais été le point fort de Pablo Longoria.

Habitué à se renforcer de façon importante avant de se retrouver dans l’urgence pour vendre ses indésirables en toute fin de mercato, l’OM procède différemment cet été. Frank McCourt a toujours demandé à Pablo Longoria de renflouer les caisses par le biais de ventes de joueurs, avant de recruter. Ce que le président de l’OM n’a pas toujours réussi à faire. Mais il semble bien que cet été, ce soit différent.

L’OM enchaîne les ventes qui rapportent gros

Ainsi, l’OM s’apprête à vendre Iliman Ndiaye à Everton. Selon Fabrizio Romano, tout est bouclé, et malgré une saison décevante, le club phocéen devrait réaliser une plus-value avec l’international sénégalais cédé pour 18,5M€ + 1,5M€ de bonus. Samuel Gigot est également poussé au départ et se rapprocherait de Trabzonspor. Le club turc devrait lâcher environ 4M€ pour le défenseur central. Jordan Veretout, convoité par Al-Duhail, pourrait lui aussi quitter l’OM, et dans son cas, c’est surtout pour alléger la masse salariale qu’une vente est étudiée. D’autres départs sont à l’étude, mais l’OM a déjà bouclé une opération très importante en transférant définitivement Vitinha au Genoa pour environ 20M€, bonus compris.

Pape Gueye, seul ombre au tableau