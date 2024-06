Mercato : L’OM répond au Qatar pour ce transfert

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de réduire sa masse salariale, l’OM pourrait se séparer de plusieurs joueurs, notamment Samuel Gigot. Une situation qui concerne également Jordan Veretout, dans le viseur d’Al-Duhail, équipe entraînée par Christophe Galtier. Un intérêt vu d’un bon œil par la direction olympienne, qui aimerait envoyer l’international français au Qatar.

Si un accord de principe avec Roberto De Zerbi a été officialisé lundi soir, plusieurs joueurs actuellement à l’OM n’auront pas l’opportunité d’évoluer sous les ordres du technicien italien. La semaine dernière, la direction olympienne a bouclé le retour de Vitinha au Genoa, où il a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt. Une opération qui pourrait s’élever jusqu’à 22M€ bonus compris et qui ne sera pas la dernière dans le sens des départs.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ndiaye proche d’un retour en Angleterre

Un an seulement après son arrivée en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye ne devrait pas vivre une deuxième saison à l’OM. L’attaquant âgé de 24 ans est dans le viseur d’Everton, proche d’un accord avec la direction olympienne, d’après les informations de L’Équipe . Marseille devrait récupérer au moins 18,5M€, auxquels s’ajouteront des bonus ainsi qu’un pourcentage sur une future plus-value. L’OM veut également réduire sa masse salariale, ce qui pourrait pousser Samuel Gigot vers la sortie.

L’OM veut vendre Veretout à Al-Duhail