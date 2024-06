Mercato : L’OM veut boucler un transfert polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM s'est lancé sur les traces de Mason Greenwood. A en croire la presse anglaise, Pablo Longoria a noué des contacts avec ailier de Manchester United, prêté la saison dernière à Getafe en Espagne. Un choix qui fait polémique puisque le joueur a été accusé, par le passé, d'avoir violé et frappé sa compagne.

A ce qui se raconte, l'OM est redevenu attractif. Une chose est sûre, ce n'est pas à cause de son parcours sportif. Huitième la saison dernière, le club marseillais n'est pas parvenu à atteindre les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Non, si des joueurs sont prêts à rejoindre Marseille, c'est en raison de la présence de Roberto De Zerbi. Le technicien italien pourrait rameuter une jolie troupe à l'OM. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les arrivées de Lilian Brassier (Stade Brestois) et d'Ismaël Koné (Watford) seraient déjà actés.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L'OM s'attaque à Greenwood

Selon les informations de The Athletic , l'OM continue de discuter avec plusieurs joueurs, notamment avec Mason Greenwood. Prêté par Manchester United à Getafe, l'ailier droit ne verrait pas d'un mauvais œil le défi marseillais. Pour l'heure, le club marseillais serait son choix numéro un, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Son arrivée à l'OM pourrait bien provoquer la polémique.

Un dossier loin de faire l'unanimité