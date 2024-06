Transferts - OM : Coup de maître de Longoria sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Mason Greenwood a vécu une véritable traversée du désert entre 2022 et 2023 à Manchester United. La faute à des accusations de violences et de viol à son domicile avec son ex-compagne. Poussé vers la sortie, Greenwood a trouvé son havre de paix en prêt à Getafe. A l’instant T, l’OM penserait à profiter de sa forme pour l’offrir à Roberto De Zerbi.

Mason Greenwood (22 ans) a connu une saison de bonne facture à Getafe où l’ailier anglais a trouvé le chemin des filets à huit reprises en 36 apparitions. La pépite formée à l’académie de Manchester United a été poussée vers la sortie par les Red Devils en raison des accusations de violences conjugales et de tentatives de viol envers Harriet Robson. A Getafe, Greenwood s’est relancé et l’OM compterait bien en profiter..

L’OM et Manchester United entament les discussions pour Greenwood

Prêté au club de la banlieue de Madrid toute la saison, Mason Greenwood va revenir à Manchester United où il n’était plus désiré l’été dernier et l’OM aimerait tourner cette situation à son avantage. Les premières discussions sont enclenchées entre l’Olympique de Marseille et le pensionnaire de Premier League, mais ne tourneraient pas encore sur le plan financier.

L’OM en bonne position dans la course à la signature de Greenwood ?