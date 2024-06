Mercato - OM : Un départ surprise prend forme à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cadre de l’OM, Pau Lopez n’est pas certain de faire partie de la nouvelle aventure phocéenne avec Roberto De Zerbi. Alors que le club phocéen est en pleine reconstruction, le portier a la cote en Italie. Outre Côme, promu en Serie A, le Genoa est également à l’affût dans ce dossier.

Arrivé à Marseille, Roberto De Zerbi sera sur le banc phocéen à partir de la saison prochaine. Le mercato va désormais pouvoir passer à la vitesse supérieure avec trois renforts espérés rapidement. Lilian Brassier, défenseur du Stade brestois et Ismaël Koné, milieu à Watford sont attendus du côté de l’OM, tout comme Bachir Belloumi, milieu du SC Farense, piste validée par le staff de Roberto De Zerbi comme vous l’a confirmé le10sport.com ce mercredi. Dans le sens des départs aussi, ça va bouger.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Après Vitinha, le Genoa lorgne un autre joueur

Alors que Vitinha a déjà plié bagage en rejoignant le Genoa, un autre joueur de l’OM pourrait le rejoindre prochainement. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, la formation italienne lorgne Pau Lopez pour remplacer Josep Martinez. Dominik Kotarski (PAOK) et Leo Román (RCD Majorque) figurent parmi les autres pistes.

Qu’en pense Pau Lopez ?