Mercato : L’OM déroule le tapis rouge à une pépite anglaise ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier en France et il semble qu’après Lilian Brassier, les dirigeants de l’OM soient prêts à attirer Mason Greenwood (22 ans) dans ses rangs. Le club entraîné par Roberto De Zerbi serait déjà passé à l’action auprès de Manchester United afin de poser les bases d’une opération.

Mason Greenwood (22 ans) a connu des mois compliqués depuis janvier 2022 et les accusations de sa compagne à l’époque Harriet Robson de violences conjugales et de tentatives de viol. Après avoir mené une enquête interne, le club mancunien avait décidé de le suspendre et Nike a d’ailleurs fait un choix fort en rompant son partenariat avec l’ailier anglais qui était l’une des promesses de Manchester United.

L’OM tente le coup Greenwood ?

Prêté à Getafe pendant l’intégralité de la saison qui vient de se terminer, Mason Greenwood a fait un exercice plein avec 35 matchs disputés au sein du club situé dans la banlieue de Madrid, pour 10 buts. De quoi donner des idées au président Pablo Longoria et à son comité directeur à l’OM.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Ça discute entre l’OM et Manchester United !