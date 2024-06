Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille cherche à considérablement se renforcer sous la houlette du président Pablo Longoria. De multiples pistes seraient actuellement à l’étude dans la cité phocéenne et le surprenant dossier Mason Greenwood semble être à l’ordre du jour. L’ailier anglais de 22 ans pourrait quitter Manchester United quelle que soit la modalité de l’opération.

Pablo Longoria ne chôme pas ces dernières semaines. En sa qualité de président de l’OM, le dirigeant espagnol a déjà trouvé un accord avec Roberto De Zerbi pour que l’Italien prenne la suite de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. En parallèle, le défenseur central Lilian Brassier est sur le point de quitter le Stade Brestois afin d’arborer la tunique de l’Olympique de Marseille à compter de cet été. Et ce, pour une transaction avoisinant les 10M€.

La surprise Mason Greenwood ?

Mais ce ne serait pas tout. A en croire The Athletic, Mason Greenwood semble être la dernière piste en date à avoir été activée par le président Pablo Longoria dans le cadre du mercato estival de l’OM. De retour à Manchester United après un prêt réussi d’une saison à Getafe (10 buts), l’ailier anglais de 22 ans ferait l’objet de discussions préliminaires entre l’Olympique de Marseille et Manchester United. Le principal intéressé se serait également entretenu avec le club phocéen et ferait de l’équipe marseillaise une option privilégiée à d’autres clubs sur le marché.

Manchester United acceptera n’importe quelle modalité de transfert pour Greenwood ?