Transferts : Le gros coup à 100M€ du PSG est validé !

Depuis deux ans, Khvicha Kvaratskhelia affole la scène footballistique européenne à Naples, où il s'est vraiment rendu indispensable. Au cœur des discussions dans ce mercato estival, le Géorgien brille en plus à l'international avec son pays, qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Plusieurs cadors ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant, à commencer par le PSG. Une piste validée dans le pays de Kvaratskhelia.

En 2022, Khvicha Kvaratskhelia est arrivé au SSC Naples pour 10M€. Deux ans plus tard, le Géorgien a multiplié sa valeur par dix et à 23 ans, il pourrait rejoindre un autre grand championnat européen. Le PSG aurait déjà dégainé une offre de 100M€ d'après la presse italienne, encore insuffisant pour convaincre le président Aurelio De Laurentiis. En Géorgie, on est favorable à une arrivée en France de Kvaratskhelia.

« La Ligue 1, ce serait bien »

Alors qu'il jouera le plus grand match de l'histoire de son pays dimanche face à l'Espagne, Khvicha Kvaratskhelia fait couler beaucoup d'encre depuis le début du mercato estival. Son avenir pourrait s'écrire au PSG. « C’est tout à fait possible. Il y a des rumeurs. Etant commentateur de matchs de Bundesliga et de Premier League pour mon pays, je serais content qu’il rejoigne le championnat anglais ou le championnat allemand. Mais la Ligue 1, ce serait bien. Je dois dire à tous les arrières droits de L1: "s’il vous plait, faites attention, il ne faut pas tacler Kvara trop fort » a confié Imedadze Irakli, journaliste géorgien interrogé par RMC.

« Les ambitions du PSG et de "Kvara" sont les mêmes »