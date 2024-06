PSG : Cette star s'est transformée après son transfert, elle déballe tout

Axel Cornic

Les plus grands joueurs de la planète sont actuellement à l’Euro 2024 et c’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, capitaine de la Squadra Azzurra. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien du Paris Saint-Germain s’est exprimé au sujet du 8e de finale qui l’attend face à la Suisse, revenant au passage sur les trois années qui viennent de s’écouler.

En 2021, il ralliait le PSG avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro. Mais on ne peut pas vraiment dire que depuis, Gianluigi Donnarumma a fait l’unanimité à Paris ! Il est régulièrement en première ligne face aux critiques et cette saison encore sa titularisation a été remise en doute, avec le possible retour au premier plan de Keylor Navas.

« J'ai beaucoup grandi en tant qu'homme, surtout en jouant à l'étranger »

Donnarumma a finalement toujours résisté et ce samedi, il va jouer un huitième de finale important, pour tenter de garder encore un peu son titre de Champion d’Europe. Et avant d’affronter la Suisse, il s’est confié sur soin évolution depuis qu’il a remporté l’Euro 2024 et rejoint le PSG dans la foulée. « J'ai certainement changé, maintenant je me sens plus responsable, je me sens un homme complètement différent. J'ai beaucoup grandi en tant qu'homme, surtout en jouant à l'étranger » a expliqué le gardien parisien, d’après Sky Sport Italia .

« Je fais partie des plus grands »