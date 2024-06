Mercato - PSG : «Un joueur rare» est d'accord pour signer !

La rédaction

En quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Un accord entre les deux parties aurait même été trouvé sur le plan contractuel. Mais Antonio ne compte absolument pas vendre son international géorgien qu'il considère comme un joueur qui possède des qualités très rares sur le marché.

Conte déjà fan de Kvaratskhelia

« Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara. Je le considère comme un joueur très fort, comme Di Lorenzo. Fort en un contre un s'il est sur le flanc, mais aussi fort quand il rentre, mais c'est aussi un fantaisiste, il crée des situations non seulement en termes de buts mais aussi de passes décisives très importantes », lâche le nouvel entraîneur de Naples en conférence de presse, avant d'évoquer son plan pour Khvicha Kvaratskhelia.

