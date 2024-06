Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est menacé en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia serait déjà tombé d'accord avec le club parisien qui doit désormais négocier un transfert avec le Napoli, ce qui semble très compliqué compte tenu du fait qu'Aurelio De Laurentiis refuse de vendre son ailier, et surtout, il met la pression sur Nasser Al-Khelaïfi en lui rappelant qu'il est interdit de discuter avec un joueur sous contrat avec un autre club.

C'est le fil rouge du mercato estival du PSG. La succession de Kylian Mbappé est effectivement au cœur de toutes les spéculations du côté du club de la capitale. Dans cette optique, la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia. A tel point que les Parisiens auraient même déjà un accord contractuel avec l'international géorgien, poussant même l'entourage du joueur à réclamer publiquement son transfert. Et cela n'a pas du tout plus à Aurelio De Laurentiis, présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation d'Antonio Conte.

De Laurentiis sort les barbelés pour Kvaratskhelia...

« Avec Kvara, il n'y a pas de problème, nous avons un contrat. Je vais m'asseoir avec Manna, Chiavelli, le garçon et son agent. Nous lui ferons une proposition pour changer son contrat. Je n'ai pas de problème pour lui », lance le président du Napoli devant le médias, avant de menacer Nasser Al-Khelaïfi, lui rappelant qu'il est interdit de négocier avec un joueur sans l'accord de son club.

... et menace Al-Khelaïfi