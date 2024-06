PSG : Transfert à 100M€, un plan B est révélé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à recruter Khvicha Kvaratskhelia. D’après les indiscrétions de la presse italienne, le club parisien serait disposé à proposer 100M€ afin de recruter le Géorgien. Si Naples n’a pas encore accepté cette offre, le club italien aurait déjà trouvé son remplaçant, en la personne de Federico Chiesa.

Le mercato estival du PSG pourrait être animé. Comme révélé par le Parisien , la grande priorité parisienne sur le plan offensif cet été se nomme Khvicha Kvaratskhelia. Comme rapporté par l’Equipe , un accord contractuel existe entre le Géorgien et le club de la capitale, portant sur un contrat longue durée.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG doit encore convaincre Naples pour Kvaratskhelia

Mais pour le moment, Naples ne semble pas prêt à courber l’échine dans ce dossier. En effet, la Gazzetta Dello Sport révélait récemment que le PSG était prêt à proposer à 100M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, le président napolitain Aurelio de Laurentiis ne serait pas prêt à accepter un tel montant, et en attend beaucoup plus.

« S'il part, le remplaçant s'appellera Chiesa »