Mercato : Le PSG veut lâcher 100M€, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines déjà, le PSG cherche activement à recruter Khvicha Kvaratskhelia. A en croire les échos de la presse italienne, le club de la capitale serait disposé à proposer 100M€ à Naples pour le transfert du Géorgien. Selon son sélectionneur Willy Sagnol, le joueur de 23 ans dispose d’incroyables qualités.

Le mercato estival du PSG pourrait prendre une autre tournure après l’Euro. L’un des dossiers les plus chauds du mercato parisien porte sur la possible signature de Khvicha Kvaratskhelia. Comme révélé par le Parisien , l’ailier de Naples est la grande priorité du club de la capitale pour cet été. Si, à en croire l’Equipe , Paris et le Géorgien sont déjà tombés d’accord pour une arrivée de ce dernier, le PSG doit encore trouver un terrain d’entente avec le club napolitain.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG prêt à débourser 100M€ pour Khvicha Kvaratskhelia

A en croire les dernières indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport , le PSG serait prêt à proposer 100M€ à Naples pour Khvicha Kvaratskhelia. Une somme plus que conséquente pour l’ailier géorgien. Néanmoins, en plus d’être encore assez jeune, ce dernier dispose d’énormes qualités. Des qualités décrites auprès de l’Equipe par le sélectionneur français de la Géorgie : Willy Sagnol.

« Il a une frappe lourde et précise des deux pieds »