Mercato : Transfert à 100M€, le PSG le rend fou furieux !

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche à se renforcer au poste d’ailier gauche cet été. Le club parisien se serait récemment mis d’accord avec Khvicha Kvaratskhelia pour une arrivée du Géorgien dans la capitale. Mais alors que la venue du joueur contre 100M€ est bloquée par la direction de Naples, le nouvel entraîneur Antonio Conte serait furieux de ce possible départ. Explication.

A la recherche d’un potentiel remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG va explorer des pistes au poste d’ailier gauche. Le club de la capitale apprécierait particulièrement le profil de Khvicha Kvaratskhelia, qui selon le Parisien , serait la grande priorité parisienne sur ce mercato estival. Le phénomène de Naples s’est même mis d’accord avec Paris fin mai comme révélé par l’Equipe .

« Nous voulons quitter Naples »

Cependant, le Géorgien actuellement présent en Allemagne pour l’Euro, n’est pas proche d’une signature en faveur du PSG. Et pour cause, la direction de Naples ne souhaite pas se séparer du joueur de 23 ans, tandis que le nouvel entraîneur Antonio Conte compte absolument sur lui pour la saison prochaine. Pourtant, Mamuka Jugeli, l’agent du joueur, affirmait que Khvicha Kvaratskhelia souhaitait quitter le club napolitain cet été : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas » , expliquait récemment ce dernier.

Antonio Conte furieux contre Kvaratskhelia