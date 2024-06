Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche activement à recruter Khvicha Kvaratskhelia. Un accord contractuel a d’ailleurs été conclu avec l’ailier géorgien, mais désormais, Paris doit se mettre d’accord avec Naples. Mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, le nouvel entraîneur du club italien, Antonio Conte, aurait bloqué le départ du joueur de 23 ans.

Le mercato estival du PSG pourrait démarrer sur les chapeaux de roues. En effet, le club parisien a déjà bouclé l’arrivée de Matvey Safonov, et s’attaque désormais à Rayan Cherki. Mais la grande priorité des Rouge et Bleu sur le plan offensif se nommerait Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG a un accord avec cette star de Serie A

A en croire les informations du journal l’Equipe , un accord contractuel portant sur une longue durée aurait été conclu entre le PSG et le Géorgien. Mais désormais, le dossier s’annonce très compliqué, et ce car Naples ne souhaite absolument pas se séparer de son ailier. Le président Aurelio De Laurentiis est réputé dur en affaire, et la récente nomination d’Antonio Conte sur le banc napolitain n’arrange en rien les affaires du PSG dans ce dossier.

Antonio Conte bloque le départ de Kvaratskhelia