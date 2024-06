Mercato : Le Real Madrid va plomber le PSG, une condition est révélée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche activement à recruter le défenseur central du LOSC Leny Yoro. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du monde à son poste, le prodige de 18 ans se rapproche néanmoins du Real Madrid, qui attend actuellement de boucler un départ afin de concrétiser le transfert du jeune Français. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire. En effet, depuis l’hiver dernier déjà, le club de la capitale met le cap sur un certain Leny Yoro. A 18 ans, ce dernier est hautement convoité après une belle saison au LOSC. Le club lillois avait notamment refusé de vendre son prodige au PSG l’hiver dernier, mais comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, les Rouge et Bleu allaient repartir à l’assaut de ce dossier cet été.

Le PSG plombé par le Real Madrid pour ce crack

Et cela n’a pas manqué. En effet, le PSG fait partie des cadors européens extrêmement intéressés par une arrivée de Leny Yoro au cours de ce mercato estival. Cependant, un gros problème est venu se hisser dans cette opération, à savoir le Real Madrid. Les Merengue sont désormais en pole position pour accueillir le défenseur de 18 ans, qui a toujours donné sa préférence au club espagnol. D’après les dernières indiscrétions de MARCA , le départ de Nacho cet été devrait rapidement permettre au Real Madrid de conclure ce dossier.

Le Real Madrid a chamboulé ses plans avec Leny Yoro

Le média ibérique précise également que le plan initial du Real Madrid était de recruter Leny Yoro à l’issue de son contrat en 2025. Mais finalement, les blessures combinées de David Alaba et d’Eder Militão cette saison, plus le possible départ de Nacho dans les prochaines semaines, ont totalement convaincu les dirigeants merengue de recruter Leny Yoro dès cet été plutôt qu’en 2025. Le club espagnol doit désormais se mettre d’accord avec le LOSC afin de finaliser l’opération.