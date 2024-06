Transferts : Il réclame 200M€ au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on cherche encore et toujours le successeur de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, la priorité semble clairement identifiée en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Mais reste encore à trouver un accord avec Naples pour le transfert du Géorgien. Et visiblement, pour l'opération Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis se montrerait très dur en affaire.

Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Le club de la capitale est toujours en quête du joueur qui fera oublier Kylian Mbappé. Cela pourrait bien être Khvicha Kvaratskhelia, aujourd'hui à Naples. Toutefois, le transfert de l'international géorgien serait loin d'être gagné pour le PSG.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Paris est prêt à aller jusqu'à 100M€ »

Comme révélé par SportsZone , une réunion se serait dernièrement tenue entre Aurelio De Laurentiis, président de Naples, et l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia. Bien évidemment, il a été question d'un transfert du Géorgien. Et lors de cette entrevue, le clan Kvaratskhelia aurait fait savoir à propos du PSG : « Paris est prêt à aller jusqu’à 100M€ pour Khvicha ».

« Et l'autre moitié ? »