Transferts : L’OM tente un autre coup en Ligue 1 !

Le flanc droit de la défense risque d’être l’un des nombreux chantiers de l’été du côté de l’OM, alors que Jonathan Clauss est susceptible de plier bagage. Lorenz Assignon figure parmi les cibles du club phocéen, toujours intéressé par le joueur du Stade Rennais malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur la route de Pablo Longoria.

« Oui, un départ de l'OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision ». Avant l’Euro 2024, Jonathan Clauss n’avait pas caché, au micro de TF1 , que son été risquait d’être animé après une saison compliquée dans la cité phocéenne. Une situation qui pousse l’OM à anticiper un probable départ de son latéral droit. Lorenz Assignon est notamment visé.



Lorenz Assignon toujours ciblé

Cela fait plusieurs mois que le nom de Lorenz Assignon circule du côté de Marseille, et selon La Provence , cette piste reste d’actualité même si l’OM le suivrait avec moins d’intérêt aujourd’hui. L’Equipe indiquait récemment que le prix réclamé par Rennes et la concurrence de Galatasaray, Everton, Fulham et Nice ne jouaient pas en faveur des Marseillais.

Brassier est proche de l’OM

Lorenz Assignon n’est pas le seul joueur de Ligue 1 lorgné par Pablo Longoria, proche de mettre la main sur Lilian Brasser. Le défenseur brestois serait emballé par l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et aurait donné son accord pour rejoindre l’OM. Les deux clubs doivent encore trouver un accord total...