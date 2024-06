Mercato - PSG : C’est officiel, Donnarumma a un problème !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle recrue du PSG dans ce début de mercato estival, Matvey Safonov débarque du FK Krasnodar où il a toujours joué. L'international russe débarque à Paris pour un contrat de cinq ans et environ 20 millions d'euros, une belle somme qui laisse penser que les dirigeants parisiens comptent vraiment sur lui. D'ailleurs le Russe compte bien mettre à mal le statut de Gianluigi Donnarumma en se plaçant en tant que gardien numéro 1.

Parfois chahuté en club et sous le feu des critiques, Gianluigi Donnarumma pourrait voir une forte concurrence de la part d'une nouvelle recrue du PSG. En effet, le Russe Matvey Safonov, gardien du FK Krasnodar depuis 2017, débarque avec beaucoup d'ambitions et il a tenu à faire passer un message avant son arrivée à Paris.

« Je ne veux pas être un joueur remplaçant »

Recruté au PSG à la suite du départ de Keylor Navas à venir, Matvey Safonov est un gardien russe de 25 ans qui compte bien faire ses preuves et il promet l'enfer à Gianluigi Donnarumma. « Être le gardien n°2 du PSG ? Je ne comprends pas cela. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un... Je vais me battre avec lui en permanence » a-t-il déclaré pour une interview avec Nobel .

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Safonov a signé pour 5 ans

Le 14 juin dernier, le PSG annonçait l'arrivée de Matvey Safonov au club de manière officielle. Le transfert du gardien russe atteindrait en effet les 20 millions d'euros et il sera lié avec le club jusqu'en 2029. Mais comme il l'a confié, il a très envie de prendre le pouvoir assez rapidement.