Mercato : L’opération séduction du PSG a marché !

Le PSG a trouvé l’heureux élu pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé. En effet, le plan parisien est d’attirer Khvicha Kvaratskhelia à Paris. Et malgré le coup de pression du Napoli, la volonté de fer du Géorgien de rejoindre le PSG demeure intacte.

Mercredi, Antonio Conte a été présenté à la presse comme étant le nouvel entraîneur du Napoli. Et pendant le point presse en question, le technicien italien n’y est pas allé par quatre chemins en annonçant plusieurs transferts qui n’auront pas lieu à Naples cet été dans le sens des départs. « Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des joueurs clés pour moi. J’ai été clair là-dessus. J’ai déposé un véto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia ».

Khvicha Kvaratskhelia annonce la couleur pour son avenir

Un message qui ne semble pas avoir plu à Khvicha Kvaratskhelia. Après la victoire de la Géorgie face au Portugal pour le dernier match de poules de l’Euro qui a permis à la sélection de Willy Sagnol de décrocher une qualification historique pour les 1/8èmes de finale de la compétition, l’attaquant de la Géorgie et du Napoli a répondu à son nouvel entraîneur. « Je respecte Conte, c'est l'un des meilleurs managers. Je respecte aussi Naples, j'aime Naples. Je déciderai de mon avenir après l'Euro. Maintenant, je me concentre sur le match contre l'Espagne ».

Le PSG a réussi son coup pour Kvaratskhelia