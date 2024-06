Mercato - PSG : Le transfert de cette star bouclé pour 0€ ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé, qui a décidé de rejoindre le Real Madrid après sept saisons chez le champion de France. Un vrai coup dur pour Paris, d’autant plus que le champion du monde était en fin de contrat et il n’a donc rien coûté en indemnité de transfert aux Madrilènes. Dans un an, le PSG pourrait en faire de même avec Joshua Kimmich, en fin de contrat le 30 juin 2025.

Ce mercato estival 2024 est très important pour le PSG. En effet, le club de la capitale ne doit pas se tromper dans sa quête d’un successeur à Kylian Mbappé. L’attaquant a décidé de quitter Paris dernièrement, après sept saisons chez le champion de France. Luis Campos est donc sous pression, car le champion du monde était la principale arme offensive du PSG et une machine à marquer.

Le PSG surveille Kvaratskhelia

Depuis plusieurs semaines, de nombreux noms sont cités dans la presse pour potentiellement succéder à Kylian Mbappé. Le PSG serait notamment très intéressé par le joueur de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Mais il ne sera pas facile d’attirer le Géorgien à Paris, car le président du Napoli a déclaré ne pas vouloir se séparer de son joueur cet été. Cela pourrait être différent pour un autre attaquant du club italien, un certain Victor Osimhen, qui dispose d’un bon de sortie. Mais le PSG ne veut pas seulement recruter devant pour oublier Mbappé et il vise notamment un renfort de prestige au milieu de terrain.

Kimmich disponible pour 0€ ?