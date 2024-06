Panique pour ce transfert à 61M€ du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le nom de Manuel Ugarte revient avec insistance du côté du PSG. Et pour cause, le milieu de terrain uruguayen pourrait quitter le club parisien, qui aurait de son côté activé la piste menant au Belge Amadou Onana. Évalué à 61M€, le crack d’Everton est également convoité par plusieurs cadors européens. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com au début du mois d’avril, un renfort dans l’entrejeu est clairement l’une des grandes priorités des dirigeants du club de la capitale pour cet été. Et si en 2023 Paris avait lâché 60M€ sur Manuel Ugarte, ce dernier pourrait prochainement quitter le PSG.

Le PSG lorgne Amadou Onana

En effet, le club parisien ne serait pas contre une vente de son numéro 4 en cas de belle offre. Ce jeudi, Foot Mercato a révélé que si la priorité du PSG dans l’entrejeu se nommait toujours João Neves, les Rouge et Bleu pourraient également s’attaquer à Amadou Onana. Actuellement présent en Allemagne afin de disputer l’Euro avec la Belgique, le joueur d’Everton plaît au PSG. Mais Paris n’est clairement pas le seul club intéressé par le crack de 22 ans. En effet, Christian Falk a révélé ce vendredi que le Bayern Munich suivait attentivement sa situation.

« Le cas d'Amadou Onana d'Everton est à nouveau d'actualité »