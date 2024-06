«Rien à foutre» : Le RC Lens balance cash sur l’équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu convaincante en phase de poules, l’équipe de France s’est compliquée la tâche à l’Euro 2024 et retrouvera la Belgique lundi (18h) en huitième de finale. Avec humour, Will Still, nouvel entraîneur du RC Lens, a affiché son soutien aux Diables rouges, sans cacher le peu d’intérêt qu’il avait pour la compétition.

Avec une victoire contre l’Autriche et deux nuls face aux Pays-Bas et la Pologne, l’équipe de France a affiché un visage inquiétant sans parvenir à inscrire une réalisation dans le jeu par elle-même. Il a fallu compter sur un but contre son camp et un penalty pour permettre aux Bleus d’aller décrocher ces cinq points, un bilan qui reste insuffisant pour prendre la tête du groupe D. Les hommes de Didier Deschamps se sont donc placées dans la partie de tableau la plus complexe, avec un huitième de finale contre la Belgique ce lundi (18h).

« On espère tous une victoire belge lundi »

Présenté à la presse ce vendredi, le Belge Will Still, successeur de Franck Haise au RC Lens, a clairement affiché sa préférence pour ce huitième de finale. « J'ai regardé beaucoup, beaucoup de matches mais on s'emmerde un peu. J'espère que ça va s'améliorer, mais on n'a pas vu de matches exceptionnels. Et on espère tous une victoire belge lundi », a lâché le nouvel entraîneur lensois avec un grand sourire.

« Par fierté, je voudrais que l'équipe belge gagne pour vous emmerder »