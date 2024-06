«On n’a pas peur» : L’équipe de France lance le match avec la Belgique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La phase de poules a enfin livré son verdict et l'Equipe de France va maintenant défier la Belgique en huitième de finale. Lundi à 18 heures, les Bleus devront montrer un visage différent par rapport aux derniers matches pour espérer continuer l'aventure. Face à eux sur le terrain, des Belges qui font figure de rivaux depuis le Mondial 2018. William Saliba reste confiant.

C'est un match aux allures de grand duel entre deux nations voisines désormais en rivalité dans le milieu du football. L'Equipe de France défiera la Belgique pour une place en quarts de finale de l'Euro 2024. Les deux équipes ont terminé deuxièmes de leur groupe sans afficher un niveau exceptionnel, de quoi rendre incertaine l'issue de la rencontre.

Une rivalité dessinée

Si le scénario du match est difficile à lire, nul doute que ce match va remettre au goût du jour la rivalité qui enflamme les réseaux sociaux depuis des années. « Bien sûr qu'on est prêts à gagner, on n'a pas le choix, on sait que cela ne va pas être facile, c'est une équipe très bien avec de grands joueurs, on ne va pas les prendre de haut. Le match en 2018 ? Je me souviens bien évidemment, j'étais à Saint-Étienne, j'étais au centre de formation, j'étais dans ma chambre. C'était un match tendu. Je garde un bon souvenir de ce match où on a été solides. La Belgique est toujours une équipe difficile » a déclaré William Saliba en conférence de presse.

« On n'a peur de personne »