Équipe de France : Deschamps prévient la bande à Mbappé !

A la suite d'une prestation plutôt mitigée lors de la phase de poules, l'Equipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant deuxième de son groupe derrière l'Autriche. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec la Belgique, qui n'a pas été flamboyante non plus, dans un duel épique qui rappellera évidemment des souvenirs et notamment le match du Mondial 2018. Didier Deschamps le sait, il n'aura pas le droit à l'erreur.

Après trois matches difficiles, les Bleus affronteront en huitièmes de finale de l'Euro 2024 la Belgique, un duel qui promet d'être animé alors que la bande à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'a pas oublié le revers de 2018. C'est un adversaire qui pourrait être difficile à maîtriser pour les hommes de Didier Deschamps qui doivent s'attendre à un grand rendez-vous.

Un duel fratricide attendu

Les deux pays ont beau être voisins, la rivalité entre la France et la Belgique est bien présente. Aucune des deux équipes n'aura envie de perdre ce match et Didier Deschamps a déjà identifié les potentielles difficultés. « Ça fait partie des grosses équipes qui sont là. On se connaît bien. Ça fera un gros huitième de finale pour nous, comme pour eux d'ailleurs. On les a suivis sur leurs trois matchs, ils ont de belles individualités notamment dans le domaine offensif avec De Bruyne, Lukaku, Doku, Trossard... » réagit le sélectionneur des Bleus sur la chaîne YouTube de la FFF.

« Il faudra qu'on soit à notre maximum »