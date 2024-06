Deschamps lance une révolution, l’équipe de France est perdue ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France n’a pas rempli son objectif initial qui était de terminer à la première place de ce groupe D à l’Euro 2024. Et depuis le début de la compétition, outre les résultats mitigés, Didier Deschamps aurait changé sa communication et la divulgation du onze de départ. De quoi déstabiliser les Bleus ?

Didier Deschamps est-il revenu aux bases du sacre mondial raflé en Russie en 2018 ? C’est du moins ce qu’affirme L’Équipe dans ses colonnes du jour ce jeudi. Au niveau de la communication de ses compositions d’équipe, le sélectionneur des Bleus a changé sa méthode qui en aurait surpris plus d’un au sein de son groupe.

Une première malheureuse pour Deschamps ?

L’équipe de France n’a pas réalisé la meilleure des entames de compétition sous Didier Deschamps avec cet Euro 2024 en Allemagne. Premier fait inédit, les Bleus ont terminé deuxièmes de leur groupe pendant cette phase de poules. Ce qui n’était plus arrivé depuis l’Euro 2012 et donc qui n’avait jamais eu lieu sous Deschamps. Après une victoire poussive face à l’Autriche pendant son entrée en lice le 17 juin dernier (1-0) et deux nuls concédés contre les Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1), les Bleus n’affichent pas vraiment de garanties hormis son secteur défensif.

L’annonce du 11 de départ a changé, une première depuis la Coupe du monde 2018