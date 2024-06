Une star de l’équipe de France craque sur les réseaux ! 

Thomas Bourseau

Les Bleus avaient leur destin entre leurs mains. Une victoire leur suffisait pour décrocher la première place du groupe. Néanmoins, l’objectif n’a pas été rempli et notamment en raison d’une décision arbitrale qui a fait pester Mike Maignan sur Instagram.

L’équipe de France n’a pas eu le dénouement qu’elle attendait pour sa phase de poules de l’Euro 2024 en Allemagne. Le plan initial et assumé des Bleus était de battre la Pologne mardi soir afin d’assurer la première place du groupe D et d’intégrer la partie la plus clémente du tableau final du championnat d’Europe.

L’objectif première place échappe aux Bleus

Néanmoins, le plan a échoué. Malgré quelques occasions et l’ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty, la Pologne a égalisé et tenu l’équipe de France en échec grâce à un penalty transformé par Robert Lewandowski. Le buteur du FC Barcelone et star de l’effectif polonais a pourtant dû s’y reprendre à deux fois.

Robert Lewandowski loupe sa première tentative de penalty

En effet, lors de sa première tentative repoussée par Mike Maignan, le gardien des Bleus était trop avancé au moment du tir de Robert Lewandowski. Pour cette raison, les pieds du portier tricolore n’étant plus sur la ligne de but, l’arbitre a suivi le règlement en pénalisant Maignan et en faisant retirer le penalty.

Penalty à retirer et transformé avec des arrêts, Maignan peste !