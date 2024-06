Barcola dévoile le gros problème de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France a montré de grosses limites dans son animation offensive pendant la phase de poules et plus particulièrement contre la Pologne mardi (1-1). Bradley Barcola avait fait part d’un problème collectif face aux médias après le match nul. Et ce constat serait décuplé en interne à ce sujet pour l’ailier du PSG.

Bradley Barcola a effectué ses grands débuts dans une compétition majeure en équipe de France mardi soir à Dortmund face à la Pologne (1-1). Plutôt remuant dans son couloir gauche comme à son habitude au PSG, l’ailier de 21 ans a eu une heure de jeu à se mettre sous la dent avant de céder sa place à Olivier Giroud.

«Ajouter quelque chose de collectif à l’équipe»

Bradley Barcola aurait pu offrir une passe décisive à Kylian Mbappé, mais le capitaine de l’équipe de France n’a pas pu transformer l’offrande de son désormais ex-coéquipier du PSG. En zone mixte, Barcola a souligné un point important concernant l’animation mise en place chez les Bleus et estime qu’il faut apporter « quelque chose de collectif à l’équipe » afin de l’aider lui, Ousmane Dembélé ou les ailiers qui jouent en équipe de France.

Barcola regrette une dépendance des uns contre uns