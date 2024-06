Stupeur en équipe de France avec Griezmann ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France se devait de gagner pour s’assurer la première place du groupe D. Cependant, la Pologne a su tenir en échec la bande de Didier Deschamps (1-1). Le sélectionneur des Bleus avait fait le choix de ne pas titulariser Antoine Griezmann, son homme de confiance. D’ailleurs, cette décision aurait considérablement surpris le groupe de Deschamps.

Antoine Griezmann est l’homme fort de Didier Deschamps depuis des années et a pris part à toutes les compétitions majeures auxquelles le sélectionneur a pris part depuis son intronisation après l’Euro 2012. Cependant, et alors que Griezmann se sent bien physiquement comme L’Équipe l’annonçait dans ses colonnes du mardi 25 juin, le sélectionneur des Bleus a décidé de ne pas l’aligner dans son onze de départ contre la Pologne (1-1).

Antoine Griezmann laissé de côté pour la Pologne

L’Équipe dévoile ce mercredi, quelques heures après la contre-performance polonaise, l’objectif initial ayant été de décrocher la première place du groupe, qu’Antoine Griezmann serait un sujet qui divise en interne. En effet, régulateur du jeu de l’équipe de France de par son volume et sa capacité à faire le lien entre l’entrejeu et l’attaque, Griezmann a manqué dans la dernière passe et dans les décalages contre la Pologne lorsque N’Golo Kanté a dû occuper ce rôle offensif du milieu de terrain alors que ce n’est pas le domaine dans lequel il excelle.

Le déclassement de Griezmann a surpris les Bleus