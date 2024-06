Deschamps brise sa grande tradition ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps s’est régulièrement voire toujours appuyé sur un homme pour les matchs importants de l’équipe de France : Antoine Griezmann. Néanmoins, pour la première fois depuis l’Euro 2016 et la rencontre contre l’Albanie (2-0), le sélectionneur de l’équipe de France pourrait se passer du meilleur passeur de l’histoire des Bleus ce mardi contre la Pologne.

Antoine Griezmann est l’homme fort et de confiance de Didier Deschamps depuis l’hiver 2014. Utilisé en tant qu’ailier gauche, puis en tant que second attaquant avant de devenir le maître à jouer des Bleus au Mondial en Russie à l’été 2018 puis le moteur de la sélection depuis la Coupe du monde au Qatar en 2022 dans une position de milieu relayeur hybride, Griezmann est « le chouchou du coach » aux yeux de nombreux joueurs de l’équipe de France actuellement comme Dayot Upamecano, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Ferland Mendy ou encore Olivier Giroud qui ont tous fait ce constat pour Téléfoot avant le début de l’Euro en Allemagne à la mi-juin.

Griezmann pas titularisé pour un match couperet ?

Cependant, Antoine Griezmann serait susceptible de ne pas être aligné d’entrée ce mardi pour le dernier match de poules du groupe D de cet Euro pour l’équipe de France contre la Pologne à 18h au Signal Iduna Park de Dortmund. En effet, comme pressenti par certains médias dont L’Equipe , Deschamps choisirait de faire souffler Antoine Griezmann et de repasser à un 4-3-3 avec Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté au milieu ainsi que Marcus Thuram, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devant.

Euro 2024 : Griezmann annonce la couleur pour Mbappé https://t.co/laej0UaLco pic.twitter.com/o5uxBCY040 — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Une première depuis 2016 !