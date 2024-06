Équipe de France : Deschamps annonce la couleur pour une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi à 18h, l’équipe de France affronte la Pologne à l’Euro. Pour ce troisième et dernier match de poules, Didier Deschamps pourrait décider d’aligner un onze de départ plutôt remanié. Interrogé à ce propos en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur français a affirmé que la situation était différente qu’à la Coupe du monde au Qatar. Explications.

L’équipe de France se tient prête. Après son match nul face aux Pays-Bas vendredi (0-0), la formation de Didier Deschamps va jouer sa qualification ce mardi face à la Pologne à Dortmund. Avec quatre points au compteur, les Bleus sont à égalité avec les Pays-Bas au sein du Groupe D de cet Euro 2024. Alors qu’il a pour habitude de faire largement tourner lors de la dernière rencontre du premier tout, Deschamps alignera-t-il un onze de départ remanié ?

Mbappé - Griezmann : Deschamps lâche ses vérités sur son choix ! https://t.co/ub6bJ2bS0P pic.twitter.com/zW3ecDQXab — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Vers un onze de départ remanié face à la Pologne ?

La défaite face à la Tunisie (0-1) lors du mondial 2022 au Qatar reste présente dans les mémoires des supporters français. Le sélectionneur tricolore avait alors décidé d’aligner certains joueurs pas titulaires d’ordinaire comme Matttéo Guendouzi ou encore Jordan Veretout. Mais comme Didier Deschamps l’a rappelé en conférence de presse ce lundi, la situation était différente alors que les Bleus étaient assurés de terminer premier de leur groupe, contrairement à maintenant.

« Notre objectif est de maintenir tout le monde »