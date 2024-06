Un joueur du PSG craque à cause de Deschamps ?

Arnaud De Kanel

À seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a connu une progression spectaculaire. Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, le jeune prodige du PSG se retrouve néanmoins face à une concurrence féroce. Malgré son potentiel indéniable, il peine à obtenir du temps de jeu significatif lors de la compétition. Une situation qui aurait laissé apparaitre quelques signes de frustration.

Le PSG possède un véritable joyau. À seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà marqué les esprits avec des performances impressionnantes au sein du club parisien. Sa première moitié de saison 2023-2024 a été particulièrement éclatante, ce qui a valu au jeune talent de Montreuil une convocation en équipe de France pour la première fois lors du rassemblement de novembre dernier. Moins en vue durant la seconde partie de saison, Zaïre-Emery a tout de même été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Mais il est est loin dans la hiérarchie en Allemagne.



Zaïre-Emery serait frustré

Lors de la rencontre contre l'Autriche lundi dernier, Warren Zaïre-Emery est resté sur le banc, comme face aux Pays-Bas vendredi et lors du match amical contre le Canada le 9 juin dernier. Le jeune talent de 18 ans n'a eu droit qu'à 27 minutes de jeu lors de son entrée en jeu contre le Luxembourg le 5 juin. En conséquence, Zaïre-Emery patiente en équipe de France, mais d'après les informations récentes du journal L’Équipe , le prodige du PSG commencerait à montrer des signes de frustration face à sa situation. Compétiteur dans l'âme, le milieu de terrain aspire à plus de temps de jeu pour démontrer toute l'étendue de son talent.

Un milieu bouché