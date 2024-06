Équipe de France : Problème avec Griezmann ? Deschamps sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de l’Euro, le secteur offensif de l’équipe de France manque clairement de mordant. Symbole des Bleus ne parvenant pas à être décisifs, Antoine Griezmann a manqué une grosse occasion face aux Pays-Bas vendredi dernier (0-0). Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps est revenu sur l’état de forme de son maestro.

Ce mardi soir, l’équipe de France va tenter d’aller chercher la qualification pour les 8èmes de finale de l’Euro face à la Pologne (18h). Mais clairement, les hommes de Didier Deschamps devront être bien plus performants face au but. Après deux matchs, les Bleus n’ont toujours pas inscrit le moindre but dans le jeu. Face aux Pays-Bas vendredi (0-0), Antoine Griezmann aurait pu ouvrir le score, mais s’est complètement manqué.

« C’est vraiment dommage parce que c’est ce qui nous manque sur les deux matchs »

Après la rencontre, le capitaine du soir en l’absence de Kylian Mbappé s’exprimait sur ses occasions manquées : « J’ai deux occasions où ça me reste dans les pieds. C’est vraiment dommage parce que c’est ce qui nous manque sur les deux matchs. Il faut le travailler car défensivement et tactiquement on a été bons. Il manque ce but pour les attaquants. Avec tranquillité ça va arriver » , lâchait Antoine Griezmann au micro de BeIN Sport .

« Il a eu une saison chargée »