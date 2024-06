Équipe de France : Mbappé se rate et craque totalement !

Thomas Bourseau

Dimanche, Kylian Mbappé a pris part à un atelier de frappes pendant la séance d’entraînement de l’équipe de France. L’occasion pour le capitaine des Bleus de retrouver des sensations devant le but, mais le plan ne s’est pas passé comme prévu à quelques heures de la Pologne. Mbappé a d’ailleurs fait un commentaire.

Kylian Mbappé n’a pas foulé la pelouse de Leipzig vendredi dernier pour le choc du groupe D de cet Euro contre les Pays-Bas (0-0). Le capitaine de l’équipe de France avait fait le maximum afin d’être disponible malgré sa fracture du nez contractée lundi dernier face à l’Autriche (1-0). Mais Didier Deschamps avait fait le choix de laisser Kylian Mbappé sur le banc vendredi en ne prenant pas de risques.

Kylian Mbappé rate sa tentative et demande des comptes

Pour ce qui est du dernier match de poules face à la Pologne à Dortmund mardi à 18h, Kylian Mbappé sera de la partie et devrait même être titulaire à en croire les informations du Parisien . L’attaquant star de l’équipe de France peaufine son retour et effectue notamment des ateliers de frappes avec ses coéquipiers. Ce fut le cas dimanche et à l’occasion d’une frappe en particulier, Mbappé n’a pas manqué de rire aux éclats avant de demander des comptes au passeur à la suite de son raté.

"c'est quoi ce vieux ballon ?" 😭😭 La mauvaise fois incarnée le Kyk's. #Euro2024 @franceinfo pic.twitter.com/ZZj7HAWDnI — Julien Froment (@JulienFroment) June 23, 2024

«C’est quoi ce vieux ballon ?»