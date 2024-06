Mbappé fait rêver l’Espagne !

Thomas Bourseau

Après avoir toujours vécu en France et avoir bâti la première partie de sa carrière dans l’hexagone, Kylian Mbappé a décidé de sauter le pas cet été. Après l’Euro, le capitaine de l’équipe de France s’installera au sein du vestiaire du Real Madrid. En Espagne, Mbappé a plus que la cote. Explications.

Kylian Mbappé a pris une décision XXL après avoir effectué sept années de sa carrière au PSG : partir en tant qu’agent libre pour aller vivre son rêve d’enfance : arborer la tunique du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est attendu après l’Euro (14 juin-14 juillet) pour sa présentation au Santiago Bernabeu.

Nico Williams veut jouer avec Kylian Mbappé

De l’autre côté des Pyrénées, on s’emballe totalement pour la venue de Kylian Mbappé. C’est notamment le cas de Nico Williams qui tenait le discours suivant à la Cadena COPE . « Footballeur avec lequel vous n'avez jamais joué et avec lequel vous aimeriez partager une équipe un jour ». Ce à quoi l’attaquant du club basque et de La Roja avait rétorqué : « Mbappé, en équipe nationale s’il était espagnol ».

Euro 2024 : Le verdict tombe pour Mbappé ! https://t.co/vhH1RYwOQ7 pic.twitter.com/tvqFn6RkmA — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Cucurella est sur la même longueur d’onde