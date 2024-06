Euro 2024 : L’incroyable sortie de Mbappé en coulisses !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a finalement pas pris part à la rencontre opposant l’équipe de France aux Pays-Bas vendredi soir à Leipzig (0-0). Sa fracture du nez est conséquente et le sélectionneur Didier Deschamps a fait le choix de le préserver. Mais cela n’a pas empêché le capitaine des Bleus d’avoir une belle interaction avec ses adversaires du soir.

Vendredi soir avait lieu le choc du groupe D de cet Euro 2024 entre l’équipe de France et les Pays-Bas. Finalement, contrairement aux deux dernières oppositions entre les deux oppositions, il n’y a pas eu de vainqueur. Le score du match a été nul et vierge et surtout sans Kylian Mbappé qui, souffrant du fracture du nez depuis lundi soir et le succès des Bleus face à l’Autriche (1-0), n’est pas à 100%.

«Il pensait à nous tuer !»

Après la rencontre, Kylian Mbappé a discuté avec Memphis Depay qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs années en Ligue 1 ainsi que Georginio Wijnaldum, son ex-coéquipier au PSG. Aux deux stars des Oranje , Mbappé a tenu le discours suivant, en anglais et capté par NOS , en pointant Xavi Simons, joueur contractuellement lié au Paris Saint-Germain, qui avait marqué un but refusé pour hors-jeu à la 69ème minute de jeu. « Il pensait à nous tuer ! ».

«Tu as voulu nous bais** hein»