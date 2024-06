Euro 2024 : Pologne - Autriche : Duel important dans le groupe des Bleus

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant le choc du Groupe D entre les Pays-Bas et la France, la Pologne et l’Autriche vont s’affronter à Berlin (18h). Deux nations qui ont connu une première défaite d’entrée de jeu, et qui espèrent obtenir un premier résultat favorable sur cet Euro 2024. Ce duel sera forcément marqué par le retour de blessure de Robert Lewandowski, qui pourrait permettre aux Aigles polonais de faire mal à cette belle équipe d’Autriche. Présentation.

Contrairement au Groupe E, la première journée du Groupe D n’aura pas laissé place à la surprise. En effet, attendus au tournant, les Pays-Bas et la France se sont tous deux imposés respectivement face à la Pologne (1-2) et face à l’Autriche (0-1). Ce vendredi, Polonais et Autrichiens s’affrontent à Berlin. Deux équipes qui auront tout de même offert du répondant lors de leur entrée en lice.



Très agressifs face à l’équipe de France lundi soir, les hommes de Ralf Rangnick pourraient de nouveau se montrer étouffants contre la Pologne. Bien en place, l’Autriche a certainement manqué d’espace face aux Bleus, mais devraient pouvoir bénéficier de plus d’occasions ce vendredi. Pour la Pologne, les « Aigles » devront capitaliser sur le retour de blessure de Robert Lewandowski.

Les compositions probables

Pour rappel, la Pologne va donc enregistrer le retour de Robert Lewandowski, mais doit composer sans Matty Cash et Arkadiusz Milik, tous deux forfaits pour l’intégralité de cet Euro 2024.



Composition probable de la Pologne : Szczęsny - Bednarek, Salamon, Kiwior - Frankowski, Piotrowski, Zieliński, Zalewski - Szymanski, Urbanski - Lewandowski (c)

Composition probable de l’Autriche : Pentz - Posch, Trauner, Danso, Mwene - Seiwald, Wimmer (ou Grillitsch) - Laimer, Baumgartner, Sabitzer (c) - Gregoritsch (ou Arnautović)

Le joueur à suivre : Robert Lewandowski

Grand absent du côté de la Pologne pour le premier match de la compétition des Aigles , Robert Lewandowski sera assurément l’atout offensif numéro un pour les siens. Capitaine et meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise, Robert Lewandowski reste un avant-centre d’élite, et ce même à 35 ans. Le joueur du FC Barcelone, touché au genou juste avant le début de la compétition, aura certainement besoin de trouver son rythme face à une équipe d’Autriche très intense, mais pourrait rapidement débloquer son compteur.

Où et quand voir le match ?