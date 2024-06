Euro 2024 : Grosse confirmation pour les Bleus, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi marque le retour de l’équipe de France sur cet Euro 2024. Les Bleus affronteront les Pays-Bas dans le gros choc prévu à 21h. Mais avant ce duel au sommet du Groupe D, le Groupe E verra la Slovaquie affronter l’Ukraine à 15h, puis au sein de la poule de la France, la Pologne affrontera l’Autriche à 18h. Un planning alléchant, qui pourrait là aussi trancher dans le vif au niveau des classements finaux. Présentation.

Après une victoire sérieuse face à l’Autriche lundi (0-1), l’équipe de France aborde ce vendredi, son premier gros duel de cet Euro 2024 face aux Pays-Bas. Ce duel au sommet sera forcément l’attraction principale de cette journée, qui verra en amont de belles affiches. A 15h, le Groupe E sera représenté par la Slovaquie, victorieuse à la surprise générale face à la Belgique lundi (1-0), et l’Ukraine qui de son côté, a complètement manqué son entrée en lice face à la Roumanie (3-0). Slovaques et Ukrainiens s’affronteront à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. A 18h, les deux nations du Groupe D ayant perdu leur premier match à savoir la Pologne et l’Autriche, croiseront le fer à Berlin.

Un Slovaquie - Ukraine déjà décisif ?

Ainsi, le Groupe E a été marqué par de vraies surprises lors de la première journée du premier tour. Opposée à la Belgique, la Slovaquie a créé un véritable exploit en battant les Diables Rouges , bien trop maladroits devant le but (0-1). Ce succès peu attendu a littéralement lancé la Slovaquie sur de bons rails. Désormais, les hommes de Francesco Calzona ont l’occasion de valider leur billet pour les 8èmes de finale face à l’Ukraine. « Je suis vraiment ravi de ce succès, car mon équipe a fait ce qu'il fallait sans jamais avoir peur. Même en seconde période, quand cela a été plus difficile pour nous, ce qui est normal contre une équipe du calibre de la Belgique » , déclarait le sélectionneur italien de la Slovaquie après le triomphe des siens.



« Tous les joueurs sont conscients qu'ils doivent mieux jouer et avoir un meilleur état d'esprit, ce premier match a été une douche froide » . Sélectionneur de l’Ukraine, Serhiy Rebrov se voulait très lucide après la lourde défaite des siens face à la Roumanie (3-0) lundi. Les « Jaunes et Bleus » ont complètement manqué leur entrée en lice, et se doivent de réagir rapidement face à la Slovaquie, au risque d’être (déjà) éliminés de cet Euro 2024.

Euro 2024 : En pleine guerre, l’Ukraine prête à tout donner ! https://t.co/kz0Qmjp1Oo pic.twitter.com/uXEpndevLd — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Duel intéressant entre la Pologne et l’Autriche

Si la Pologne et l’Autriche n’auront pas démérité face aux Pays-Bas et à la France, ces deux nations ont concédé une première défaite lors de leur début respectif. La sélection polonaise, qui va pouvoir compter sur le retour de Robert Lewandowski, espère obtenir un premier succès face à une belle équipe d’Autriche à 18h ce vendredi. Car après l’Autriche, les Polonais affronteront l’équipe de France mardi prochain, et n’ont donc plus le droit à l’erreur.



Même son de cloche pour l’Autriche qui comme la Pologne face aux Pays-Bas (1-2), n’est pas passé loin d’un beau résultat face à l’équipe de France lundi (0-1). Néanmoins, la formation de Ralf Rangnick a clairement manqué d’ambition dans le jeu, et a peiné à se montrer dangereuse dans le dernier tiers face à des Bleus impeccables défensivement. Forcément, la Pologne laissera davantage d’espaces, et l’Autriche devra en profiter…

Un grand choc pour l’équipe de France face aux Pays-Bas