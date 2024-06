Euro 2024 : Slovénie - Serbie : Tout savoir sur ce match à enjeux 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le premier match de ce jeudi opposera la Slovénie à la Serbie du côté de Munich à 15h. Très intéressantes lors de leur entrée en lice, ces deux nations vont tenter de réellement lancer leur compétition avec une première victoire. Cette rencontre du Groupe C s’annonce d’ailleurs plutôt indécise, et pourrait laisser présager de belles surprises. Présentation.

Après une première journée très intéressante, ce Groupe B de l’Euro reste encore indécis. Ce duel à 15h entre la Slovénie et la Serbie pourrait cependant trancher dans le vif concernant le classement final de cette poule. En effet, après son match nul obtenu face au Danemark dimanche (1-1), la Slovénie pourrait frapper un gros coup en obtenant les trois points face aux Serbes. Un adversaire abordable, mais qui a également affiché de belles qualités face à l’Angleterre (0-1).



En effet, les Serbes auront réussi à instaurer le doute au sein de l’un des grands favoris de la compétition. La Serbie aurait sans doute mérité d’empocher au moins un point face aux Three Lions , et aura à cœur de faire beaucoup mieux face à la Slovénie.

Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Serbie https://t.co/rxcGuQAUYb pic.twitter.com/shhDbWJSG2 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Les compositions probables

Aucun absent de taille n’est à signaler des deux côtés.



La composition probable de la Slovénie : Oblak (c), Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko



La composition probable de la Serbie : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Kostic, Vlahovic, Milinkovic-Savic, Mitrovic (c)

Le joueur à suivre : Benjamin Sesko

Muet pour le premier match des Slovènes face au Danemark, le prodige du RB Leipzig pourrait débloquer son compteur ce jeudi face à la Serbie. Très intéressant dans le jeu, Benjamin Sesko doit encore faire preuve de plus d’efficacité, lui qui avait trouvé le poteau de Kasper Schmeichel… Si la Slovénie souhaite aller le plus loin possible dans cet Euro 2024, cela passera par une grande performance de son prodige à la pointe de l’attaque.

Où et quand voir le match ?