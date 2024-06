Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Slovénie

Benjamin Labrousse

Faisant très clairement partie des petites nations de cet Euro 2024, la Slovénie ne manque pourtant pas de talents. Auteurs d’une belle campagne de qualification, les Slovènes entameront leur compétition face au Danemark le 16 juin (18h) dans un groupe qui s’annonce compliqué. Néanmoins, la bande au joyau Benjamin Sesko peut croire à une grande épopée en Allemagne.

Ancien pensionnaire de la Yougoslavie, la Slovénie aura obtenu son indépendance en 1991. Après deux participations à la Coupe du monde (2002,2010) la sélection nationale va disputer le deuxième championnat d’Europe de son histoire, après une élimination dès le premier tour lors de l’Euro 2000. Car après une belle campagne de qualifications dans laquelle la formation de Matjaz Kek a terminé deuxième de son groupe derrière le Danemark, les Slovènes ont obtenu leur billet pour l’Allemagne. Au sein du groupe C de l’Euro 2024, la Slovénie va retrouver les Danois, mais aussi la Serbie et l’Angleterre.



Sous l’impulsion de cadres comme Jan Oblak, Jaka Bijol, ou encore de Benjamin Sesko, Matjaz Kek pourra tenter dynamiter ce groupe qui, bien que très relevé, laisse entrevoir une opportunité aux Slovènes.

📋🇸🇮 Selektor Matjaž Kek je razkril 𝘀̌𝗶𝗿𝘀̌𝗶 𝘀𝗲𝘇𝗻𝗮𝗺 reprezentance za #EURO2024 🏆#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/HJlifKZVEw — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 21, 2024

Effectif complet de la Slovénie

Gardiens :



- Jan Oblak (c) (31 ans, Atlético de Madrid, 1,88m, 87kg)

- Vid Belec (33 ans, APOEL, 1, 92m, 84kg)

- Igor Vekic (26 ans, Vejle, 1,92, 88kg)

- Matevz Vidovsek (24 ans, Olimpija Ljubljana, 1,99m, 89kg)



Défenseurs :



- Jure Balkovec (29 ans, Alanyaspor, 1,85m, 74kg)

- Jaka Bijol (25 ans, Udinese, 1,90m, 85kg)

- Miha Blazic (31 ans, Lech Poznan, 1,85m, 78kg)

- David Brekalo (25 ans, Orlando, 1,88m, 78kg)

- Vanja Drkusic (24 ans, Sochi, 1,88m, 80kg)

- Erik Janza (30 ans, Gornik Zabrze, 1,75m, 76kg)

- Zan Karnicnik (29 ans, Celje, 1,84m, 77kg)

- Petar Stojanovic (28 ans, Sampdoria, 1,78m, 72kg)

- Zan Zaletel (24 ans, Viborg, 1,85m, 80kg)



Milieux de terrain :



- Timi Max Elsnik (26 ans, Olimpija Ljubljana, 1,78m, 65kg)

- Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos)

- Jon Gorenc Stankovic (24 ans, Sturm Graz, 1,80m, 77kg)

- Tomi Horvat (25 ans, Sturm Graz, 1,75m, 69kg)

- Jasmin Kurtic (35 ans, Südtirol, 1,86m, 88kg)

- Sandi Lovric (26 ans, Udinese, 1,86m, 70kg)

- Benjamin Verbic (30 ans, Panathinaikos, 1,79m, 70kg)

- Miha Zajc (29 ans, Fenerbahçe, 1,80m, 76kg)

- Adrian Zeljkovic (21 ans, Spartak Trnava, 1,92m, 87kg)

- Nino Zugelj (24 ans, Bodo/Glimt, 1,88m, 77kg)



Attaquants :



- Zan Celar (25 ans, Lugano, 1,86m, 82kg)

- Josip Ilicic (36 ans, Maribor, 1,90m, 79kg)

- Jan Mlakar (25 ans, Pise, 1,83m, 78kg)

- Benjamin Sesko (21 ans, RB Leipzig, 1,95m, 85kg)

- Andraz Sporar (30 ans, Panathinaikos, 1,86m, 82kg)

- Zan Vipotnik (22 ans, Bordeaux, 1,86m, 80kg)

- Luka Zahovic (28 ans, Pogon Szczecin, 1,77m, 63kg)

Le staff

Aux commandes de la Slovénie depuis 2018, l’ancien défenseur Matjaz Kek a qualifié les siens à l’Euro accompagné de ses adjoints Robert Englaro et Bostjan Cesar, tous deux Slovènes.

Agenda des matchs

Pour son entrée en lice dans la compétition, la Slovénie débutera face au Danemark le 16 juin (18h) à Stuttgart, puis enchaînera face à la Serbie le 20 juin (15h) à Munich, avant de conclure sa phase de poule avec un véritable choc contre l’Angleterre le 25 juin (21h) à Cologne.

Forces et faiblesses de la Slovénie

Faisant assurément partie des effectifs les moins bien pourvus de cet Euro 2024, la Slovénie peut néanmoins compter sur des individualités de taille. A commencer par Jan Oblak. Le portier âgé de 31 ans évoluant à l’Atlético de Madrid n’est plus à présenter, et offre une grande assurance pour la Slovénie qui risque d’être souvent sollicitée en défense sur ce tournoi. En défense, le jeu de tête de Jaka Bijol, qui à 25 ans, compte déjà 47 sélections avec la Slovénie, sera également un bel atout. Et si devant, les Slovènes disposent d’un talent générationnel en la personne de Benjamin Sesko, le milieu de terrain lui, demeure sans doute la grande faiblesse de cette sélection.



S’il a récemment fêté ses 21 ans, Benjamin Sesko est attendu au tournant. Auteur de 11 buts en sélections, le prodige du RB Leipzig sera l’arme offensive numéro une pour Matjaz Kek. Très convoité sur le mercato, Sesko pourrait définitivement entrer dans la cour des grands avec de belles performances à l’Euro. De nombreux clubs de Premier League suivent le longiligne buteur de près, lui dont la panoplie très complète (rapide, finisseur hors-pair, bon de la tête) ne sont pas sans rappeler un certain Erling Haaland...