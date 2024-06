Euro 2024 : Turquie - Géorgie : Gros duel de cracks

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

​Dernier groupe de cet Euro 2024, le Groupe F démarre ce mardi avec un affrontement entre la Turquie et la Géorgie à Dortmund (18h). Dotée d’une jeune équipe très prometteuse, la formation de Vincenzo Montella sera opposée à la bande de Khvicha Kvaratskhelia, véritable sensation à Naples, laissant entrevoir une belle bataille en fin d’après-midi.

La première journée de ce premier tour de l’Euro 2024 s’achève ce mardi. Les quatre équipes engagées au sein du Groupe F vont s’affronter ce mardi, à commencer par la Turquie et la Géorgie à 18h du côté de Dortmund. Légèrement favoris sur cette rencontre, les Turcs possèdent de vraies qualités sur tous les postes, avec la présence de cracks comme Arda Güler ou encore de Kenan Yildiz sur le flanc offensif. Auteur d’une très bonne saison avec l’Inter, Hakan Çalhanoglu devra également assumer son statut de capitaine.



Car en face, la Géorgie arrive sur cet Euro 2024 dans la peau d’un outsider n’ayant absolument rien à perdre. Forcément, avec Khvicha Kvaratskhelia, mais également avec le gardien de but Giorgi Mamardashvili, l’équipe de Willy Sagnol dispose de belles qualités, mais devra faire preuve de maturité face à la Turquie plus expérimentée sur le plan international.

Les compositions probables

Du côté de la Géorgie, le gardien remplaçant Giorgi Loria sera suspendu. Sinon, les deux formations pourront compter sur leurs éléments au complet.



Composition probable de la Turquie : Günok - Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Özcan, Çalhanoglu (c) - Yildiz, Güler, Aktürkoglu - Yilmaz



Composition probable de la Géorgie : Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia (c), Dvali - Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia - Chakvetadze - Mikautadze, Kvaratskhelia

Le joueur à suivre : Khvicha Kvaratskhelia

Au centre de nombreuses convoitises sur ces dernières semaines, l’ailier de Naples pourrait potentiellement rejoindre le PSG à l’issue de cet Euro 2024. Explosif, surdoué dans les petits espaces, « Kvaradona » pourrait être l’une des grandes surprises ce match face à la Turquie, et devra permettre à la Géorgie de se créer des occasions. Attendu au tournant, Khvicha Kvaratskhelia sera-t-il en capacité de hisser les siens jusqu’à une victoire cruciale dans la lutte pour une qualification historique pour les 8èmes de finale ?

