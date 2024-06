Euro 2024 : Albanie - Croatie : Un gros duel pour la survie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le premier match de cette deuxième journée du deuxième tour de l’Euro va opposer l’Albanie à la Croatie à 15h. Très décevants face à l’Espagne lors de leur entrée en lice (défaite 3-0), les Croates n’ont plus le choix, et doivent s’imposer face à une équipe d’Albanie intéressante face à l’Italie (défaite 2-1). L’avenir de ces deux sélections en Allemagne se joue sans doute ce mercredi. Présentation.

La Croatie giflée. Les partenaires de Luka Modric ont complètement manqué leur premier match de cet Euro 2024 en concédant une lourde défaite face à l’Espagne (3-0). Forcément, les joueurs de l’équipe à damier auront à cœur de se rattraper ce mercredi face à l’Albanie, équipe qui, sur le papier, paraît clairement en dessous de la Croatie.



Néanmoins, les hommes de Sylvinho ont prouvé lors de leur entrée en lice face à l’Italie (défaite 2-1) qu’ils ne manquaient pas de ressources. Capables de se montrer dangereux, les Albanais doivent de leur côté capitaliser sur leur bonne prestation face au champion d’Europe en titre afin d’aller chercher un résultat positif face à la Croatie.

Les compositions probables

Du côté de la Croatie, un coup dur est à signaler avec le forfait pour le reste du tournoi de Nikola Vlasic.



Composition probable de l’Albanie : Strakosha (ou Berisha) - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Ramadani - Asani, Bajrami, Seferi - Broja.



Composition probable de la Croatie : Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol – Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Perišić, Petković (ou Kramarić)

Le joueur à suivre : Luka Modric

Beaucoup trop discret face à l’Espagne lors de la première journée, le capitaine et maestro de cette équipe de Croatie n’aura pas le droit à l’erreur face à l’Albanie. Luka Modric, même à 38 ans, doit servir de guide pour la formation de Zlatko Dalic. Les « Vatreni » sont au pied du mur après ce premier revers face à l’Espagne, et se doivent de terrasser cette équipe d’Albanie. Nul doute qu’après ce premier match très décevant, Modric et les siens seront attendus au tournant. Au légendaire milieu de terrain du Real Madrid de mener les siens vers un premier succès sur cet Euro 2024.

Où et quand voir le match ?