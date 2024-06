Euro 2024 - Croatie : Une dernière danse de génie pour Luka Modric ?

Benjamin Labrousse

Finaliste du mondial 2018, la Croatie n’a plus rien à prouver. L’équipe au damier s’est affirmée comme l’une des valeurs sûres du football européen, à la fois en Coupe du monde, mais également à l’Euro. Les Croates ont hérité du groupe de la mort, et feront leur entrée dans la compétition le 15 juin prochain avec un choc face à l’Espagne (18h). A bientôt 39 ans, le génial Luka Modric réussira-t-il à mener les siens vers les sommets ?

Depuis son épopée russe en 2018, la Croatie est devenue une sélection majeure. Signe des grandes nations, la bande à Luka Modric après avoir atteint la finale du mondial perdue face aux Bleus, a réalisé de beaux parcours. 8ème de finaliste à l’Euro 2021, la formation à Damier a surtout atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. En fin de compte, ce petit pays indépendant de la Yougoslavie à partir de 1990 s’est rapidement mué en nation majeure du football européen, avec une demi-finale au mondial 1998 également.



Pourtant, le chemin vers cet Euro 2024 n’aura pas été de tout repos pour la formation de Zlatko Dalic. Favori de son groupe de qualifications, la Croatie n’aura terminé que deuxième derrière la Turquie. De plus, le tirage au sort aura placé les Croates au sein du groupe de la mort. Ainsi, c’est face aux tenants du titre italiens, face à l’Espagne, et face à la surprenante Albanie que la Croatie va devoir batailler en Allemagne. Mais pour cela, le sélectionneur peut s’appuyer sur un groupe très solide, avec un bon équilibre.

Effectif complet de la Croatie

Gardiens :



- Ivica Ivušić (29 ans, Pafos, 1,95m, 77kg)

- Nediljko Labrović (24 ans, Rijeka, 1,94m, 88kg)

- Dominik Livaković (29 ans, Fenerbahçe, 1,87m, 79kg)



Défenseurs :



- Martin Erlic (26 ans, Sassuolo, 1,92m, 78kg)

- Joško Gvardiol (22 ans, Manchester City, 1,85m, 80kg)

- Josip Juranović (28 ans, Union Berlin, 1,73, 68kg)

- Marin Pongračić (26 ans, Lecce, 1,90m, 95kg)

- Josip Stanisic (24 ans, Bayer Leverkusen, 1,87m, 77kg)

- Josip Šutalo (24 ans, Ajax, 1,90m, 82kg)

- Domagoj Vida (35 ans, AEK, 1,84m, 76kg)



Milieux de terrain :



- Martin Baturina (21 ans, Dinamo Zagreb, 1,72m, 68kg)

- Marcelo Brozović (31 ans, Al-Nassr, 1,81m, 68kg)

- Luka Ivanušec (25 ans, Feyenoord, 1,75m, 76kg)

- Mateo Kovacić (30 ans, Manchester City, 1,77m, 78kg)

- Lovro Majer (26 ans, Wolfsburg, 1,78m, 76kg)

- Luka Modric (c) (38 ans, Real Madrid, 1,72m, 66kg)

- Mario Pašalić (29 ans, Atalanta Bergame, 1,88m, 82kg)

- Luka Sučić (21 ans, RB Salzbourg, 1,85m, 71kg)

- Nikola Vlašić (26 ans, Torino, 1,78m, 72kg)



Attaquants :



- Ante Budimir (32 ans, Osasuna, 1,90m, 75kg)

- Andrej Kramarić (32 ans, Hoffenheim, 1,77m, 73kg)

- Marco Pasalic (23 ans, Rijeka, 1,77m, 74kg)

- Bruno Petković (29 ans, Dinamo Zagreb, 1,93m, 88kg)

- Ivan Perišić (35 ans, Hajduk, 1,86m, 80kg)

- Marko Pjaca (29 ans, Rijeka, 1,86m, 83kg)

Le Staff

Assurément le meilleur sélectionneur de l’histoire de la Croatie, Zlatko Dalic a pris les commandes de la sélection en octobre 2017. Après avoir mené les siens en finale puis en demi-finale de la Coupe du monde, le coach de 57 ans va tenter de créer un nouvel exploit. Pour cela, Dalic est accompagné des anciens buteur Mario Mandzukic et Ivica Olic, de l’ancien défenseur central Vedran Corluka, en plus de l’experimenté Drazen Ladic, qui occupent actuellement le poste d'adjoints.

Agenda des matchs

Engagée dans le groupe de la mort, la Croatie fera ses grands débuts dans la compétition avec un choc contre l’Espagne le 15 juin (18h) à Berlin, puis enchaînera avec l’Albanie le 19 juin (15h) à Hambourg avant de conclure avec un nouveau duel au sommet face à l’Italie le 24 juin (21h) à Leipzig.

Forces et faiblesses de la Croatie