Mercato : Une star du Real Madrid a pris sa décision

La semaine dernière, Toni Kroos a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière après l’Euro 2024, et donc à son aventure au Real Madrid. L’avenir de Luka Modric interroge également, lui qui arrive à la fin de son contrat. L’international croate a confié qu’il avait pris sa décision, mais il n’a pas dévoilé s’il comptait partir ou rester.

Samedi dernier, le Real Madrid a fait ses adieux à Toni Kroos, qui disputait son dernier match au Santiago Bernabéu, avant la finale de la Ligue des champions à Wembley le 1er juin prochain. À 34 ans, l’international allemand a décidé de mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2024. Mais qu’en est-il de Luka Modric ? Lui aussi arrive à la fin de son contrat et sa décision quant à son avenir se fait toujours attendre.

« Pendant la saison, je n'ai pas pensé à ce qui pourrait arriver »

Luka Modric s’est justement confié à propos de son avenir dans un entretien accordé à la COPE : « Avec l'âge que j'ai, je ne peux pas me projeter trop loin. Il faut avancer jour après jour, semaine après semaine, écouter son corps et son esprit et prendre des décisions. Pendant la saison, je n'ai pas pensé à ce qui pourrait arriver . »

Modric a pris sa décision